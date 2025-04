Wielrenster Kool eindigt als tweede in Scheldeprijs

SCHOTEN (ANP) - Charlotte Kool heeft naast de winst van de Scheldeprijs gegrepen. De 25-jarige Nederlandse wielrenster eindigde na een wedstrijd over 130 kilometer met start en aankomst in het Belgische Schoten als tweede in een massasprint, achter winnares Elisa Balsamo. Chiara Consonni, eveneens uit Italië, finishte als derde.

De Scheldeprijs kreeg voor het eerst een andere winnares dan Lorena Wiebes, die de vrouwenkoers viermaal won. De Europees kampioene besloot haar titel niet te verdedigen en richt zich op Parijs-Roubaix, de klassieker met veel kasseienstroken die voor zaterdag op het programma staat.

De Amerikaanse Allison Mrugal en Amelia Tyler ontsnapten na 15 kilometer uit het peloton en namen een voorsprong van ruim twee minuten. Ze begonnen samen aan de laatste drie ronden van 17 kilometer maar kregen vlak voor het begin van de laatste omloop gezelschap van acht rensters. De kopgroep hield lang stand, maar werd vlak voor de finish achterhaald door het peloton.