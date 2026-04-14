Israël na overleg: Libanon wil zich ook bevrijden van Hezbollah

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 20:59
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Het gesprek tussen de Libanese en Israëlische ambassadeurs in Washington is na ongeveer twee uur afgelopen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens de Israëlische ambassadeur zijn Israël en Libanon het erover eens dat Libanon "niet langer bezet zal worden door Hezbollah".
"We hebben over een aantal dingen gesproken, en dan met name over de langetermijnvisie waarin er een duidelijk afgebakende grens zal zijn tussen onze landen. De enige manier waarop we elkaars grondgebied dan hoeven te betreden is in een pak om zaken te doen, of in badkleding om op vakantie te gaan", citeerde de Libanese krant L'Orient Today de Israëlische ambassadeur.
"Niemand verwacht dat deze gesprekken vandaag alle problemen gaan oplossen", zei VN-chef António Guterres eerder. De ontmoeting zou eerder moeten dienen als beginpunt om uiteindelijk tot een vredesplan te komen. De twee landen hebben geen diplomatieke banden en tot voor kort waren directe gesprekken tussen hen zeldzaam.
209475731_m

images

anp140426047 1

ANP-539032592

photosplitter-1776107090479

129366290_m

