Lufthansa-piloten gaan langer staken

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 21:18
FRANKFURT (ANP) - Piloten van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa breiden hun staking uit. Ze leggen donderdag en vrijdag ook het werk neer, nadat er maandag en dinsdag al werd gestaakt. Vakbond Cockpit kondigde dit aan. Honderden vluchten in Duitsland werden deze week geannuleerd door de tweedaagse pilotenstaking.
De piloten staken voor een betere pensioenregeling en een nieuwe cao. Ook de vliegers van vrachtvervoerder Lufthansa Cargo en de regionale dochter CityLine doen mee aan de actie. Een aantal bestemmingen naar het Midden-Oosten is uitgezonderd van de staking.
Cabinepersoneel van Lufthansa legt deze week ook enkele dagen het werk neer. Lufthansa heeft de stakingen onverantwoord genoemd, gezien de moeilijke situatie voor de luchtvaart door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen brandstofkosten.
