Israël negeert bestand in Gaza met nieuwe dodelijke aanvallen

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israëlische luchtaanvallen en geweervuur hebben zondag minstens zes Palestijnen in de Gazastrook het leven gekost, aldus lokale gezondheidsfunctionarissen.
Medici meldden dat minstens vier mensen omkwamen door een Israëlische luchtaanval nabij het Al-Yeman Al-Saeed-ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia. Twee anderen werden gedood bij afzonderlijke schietincidenten in Khan Younis, in het zuiden, en in Gaza-Stad.
Het geweld vond plaats terwijl bemiddelaars uit Egypte, Qatar en Turkije langlopende onderhandelingen met Hamas en andere Palestijnse facties afrondden over de uitvoering van de tweede fase van het Gaza-plan van de Amerikaanse president Donald Trump. In die fase zou Hamas zich ontwapenen en Israël zijn troepen terugtrekken.
Volgens gezondheidsautoriteiten zijn sinds het in oktober door Trump bemiddelde staakt-het-vuren zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen in Gaza. In diezelfde periode zijn volgens Israël vier van zijn soldaten gedood.