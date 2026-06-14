Israël negeert bestand in Gaza met nieuwe dodelijke aanvallen

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Israëlische luchtaanvallen en geweervuur ​​hebben zondag minstens zes Palestijnen in de Gazastrook het leven gekost, aldus lokale gezondheidsfunctionarissen.

Medici meldden dat minstens vier mensen omkwamen door een Israëlische luchtaanval nabij het Al-Yeman Al-Saeed-ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia. Twee anderen werden gedood bij afzonderlijke schietincidenten in Khan Younis, in het zuiden, en in Gaza-Stad.

Het geweld vond plaats terwijl bemiddelaars uit Egypte, Qatar en Turkije langlopende onderhandelingen met Hamas en andere Palestijnse facties afrondden over de uitvoering van de tweede fase van het Gaza-plan van de Amerikaanse president Donald Trump. In die fase zou Hamas zich ontwapenen en Israël zijn troepen terugtrekken.

Volgens gezondheidsautoriteiten zijn sinds het in oktober door Trump bemiddelde staakt-het-vuren zeker 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen in Gaza. In diezelfde periode zijn volgens Israël vier van zijn soldaten gedood.