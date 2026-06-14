Poolse tennisser Majchrzak boekt in Rosmalen eerste toernooizege

ROSMALEN (ANP) - Kamil Majchrzak heeft op het Libéma Open zijn eerste ATP-zege geboekt. In een boeiende tennisfinale op het gras van Rosmalen versloeg de 30-jarige Pool Alex de Minaur, de nummer 6 van de wereld, in drie sets na een tiebreak: 6-3 2-6 7-6 (5).

Majchrzak, de nummer 76 op de wereldranglijst, begon sterk aan zijn eerste ATP-finale. Hij brak De Minaur in zijn eerste opslagbeurt en dat bleek voldoende om de set te winnen.

De Australiër deed in de tweede set wat terug en forceerde al snel een break. Majchrzak bleef gedecideerd spelen, brak De Minaur (27) na een aantal fraaie rally's direct terug en kwam zo op gelijke hoogte (2-2 in games). Toch werd het spel van de Pool naarmate de set vorderde slordiger en ging de set naar zijn ervaren tegenstander.

In de derde set was een tiebreak nodig om de wedstrijd te beslissen. Majchrzak kwam bij een 3-3-stand nog een break voor, maar verzuimde de goede uitgangspositie te benutten. In de tiebreak bleef hij rustig en benutte hij zijn eerste matchpoint.