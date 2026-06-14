Del Toro wint etappe en eindklassement Tour Auvergne-Rhône-Alpes

PLATEAU DE SOLAISON (ANP) - Wielrenner Isaac del Toro heeft zondag de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, voorheen het Critérium du Dauphiné. De 22-jarige Mexicaan van UAE Team Emirates klom zondag van plek 3 naar plek 1 in het algemeen klassement met een overtuigende etappezege op het Plateau de Solaison, een klim van de buitencategorie. De Spanjaard Juan Ayuso werd tweede op 1 minuut van Del Toro, net voor Tobias Johannessen uit Noorwegen.

Del Toro moest 49 seconden goedmaken op Luke Tuckwell, die verrassend aan de leiding ging. Maar de 21-jarige Australiër moest de rest van de klassementsrenners op 9,5 kilometer van de streep laten gaan. Een halve kilometer later viel de Mexicaan aan en niemand kon hem volgen. Ruim achter Del Toro wist Ayuso de overige concurrentie achter zich te laten.

In het eindklassement slaagde Tuckwell er, ondanks dat hij vroeg moest lossen, in de tweede plaats veilig te stellen. Hij beëindigde de Tour Auvergne-Rhône-Alpes met 54 seconden achterstand op Del Toro. Ayuso werd derde op 1.17 minuut van de Mexicaan.

Del Toro volgt zijn ploeggenoot Tadej Pogačar op als winnaar van de etappekoers die tot vorig jaar het Critérium du Dauphiné heette. Het Franse wielertalent Paul Seixas (19) stapte zondag af na een val zaterdag.