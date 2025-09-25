Israël slaat terug na droneaanval Houthi's

JERUZALEM (ANP/AFP) - De strijdkrachten van Israël hebben doelen van Houthi-rebellen aangevallen in Sanaa, de hoofdstad van Jemen, daags na een Houthi-droneaanval op het zuiden van Israël waarbij 22 mensen gewond raakten.

Israël heeft "een krachtige slag toegebracht aan talrijke terroristische doelen van de Houthi-terreurorganisatie in Sanaa", meldt defensieminister Israël Katz op X. Hij gaf aan dat het leger meerdere militaire kampen had aangevallen, waaronder een kamp van de Houthi-staf, tientallen Houthi-rebellen had uitgeschakeld en voorraden drones en wapens had vernietigd.

De televisiezender van de pro-Iraanse Houthi-rebellen, Al-Massirah, had eerder al Israëlische aanvallen op Sanaa gemeld.