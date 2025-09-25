ECONOMIE
Just Eat Takeaway schrapt 450 banen na automatisering met AI

Economie
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 17:30
AMSTERDAM (ANP) - Just Eat Takeaway schrapt wereldwijd de banen van ongeveer 450 medewerkers, waarbij in Nederland 175 arbeidsplaatsen verdwijnen. De ingreep treft vooral personeel van klantenservice en salesteams. Daar is volgens een woordvoerder minder "handmatig werk" nodig door de inzet van kunstmatige intelligentie. Wereldwijd heeft het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl ongeveer 10.000 mensen in dienst.
"Dit zijn zeker geen gemakkelijke beslissingen. De collega's die hierdoor geraakt zijn kunnen, naast een solide regeling, op onze volledige ondersteuning rekenen", laat Just Eat Takeaway weten. In Nederland verdwijnen vooral banen op het kantoor in Enschede, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTV Oost.
