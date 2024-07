Israël valt haven Jemen aan na aanval op Tel Aviv

SANAA (ANP/RTR/AFP) - Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op de door Houthi-rebellen gecontroleerde Rode Zeehaven Hodeidah in Jemen. Het Israëlische leger spreekt over aanvallen op militaire doelen van het "terroristische" Houthi-regime als reactie op de "honderden aanvallen" op Israël de afgelopen maanden.

Een dag eerder claimden Houthi's een aanval met een Iraanse drone op de Israëlische kuststad Tel Aviv. Daarbij kwam een burger om het leven en raakten meerdere personen gewond.

De Israëlische defensieminister Yoav Gallant noemt de Israëlische aanval een boodschap. "De Houthi's hebben ons meer dan tweehonderd keer aangevallen. De eerste keer dat ze een Israëlische burger schade toebrachten, hebben we hen getroffen. En we zullen dit doen op elke plaats waar het nodig is", waarschuwt hij.

Slachtoffers

De Israëlische aanvallen waren op olie-installaties in de haven en veroorzaakten dodelijke slachtoffers, meldt Al-Masirah TV, het belangrijkste nieuwskanaal van de Houthi-beweging. Een functionaris van de Houthi's heeft op X bevestigd dat de aanval heeft plaatsgevonden en zweert wraak. Ook zeggen de Houthi's door te gaan met hun eigen aanvallen.

De door Iran gesteunde Houthi's voeren regelmatig aanvallen uit op Israël en bestoken ook westerse schepen, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. Mohammed Abdulsalam, de hoofdonderhandelaar van de Houthi-beweging, stelt dat de "wrede Israëlische agressie" ervoor zorgt dat de "vastberadenheid, standvastigheid en continuïteit" van de Houthi's in hun steun aan Gaza juist groter worden.