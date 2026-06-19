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Israël valt Libanon aan ondanks voorlopig akkoord VS en Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 12:35
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TEL AVIV (ANP/AFP/DPA) - Israël heeft hevige aanvallen op Libanon uitgevoerd in het zuiden en in de Bekaavallei. Het leger zegt tachtig doelen te hebben bestookt en tientallen Hezbollahstrijders te hebben gedood. Dit was volgens het leger naar aanleiding van een raketbeschieting door Hezbollah in Libanon waarbij vier Israëlische militairen omkwamen.
Volgens Libanese media waren vooral woningen het doelwit. Het ministerie van Gezondheid heeft vooralsnog achttien doden en ruim dertig gewonden geteld. Acht doden behoorden tot dezelfde familie. Libanese veiligheidsbronnen zeiden dat onder meer de plaats Kfar Tebnit zwaar is getroffen door de aanvallen. Er zou in de buurt zijn gevochten tussen Israëli's en Hezbollahstrijders.
De Israëlische aanvallen zijn vlak na het ondertekenen van een basisakkoord voor vrede door de presidenten van Iran en van de VS, Masoud Pezeshkian en Donald Trump. Uitgangspunt is dat de vijandelijkheden meteen stoppen, ook in Libanon. Trump heeft dit beklemtoond.
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