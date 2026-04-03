Israël verwoest weer bruggen over de rivier de Litani in Libanon

SOHMOR (ANP/AFP) - Israël heeft met aanvallen met gevechtsvliegtuigen twee vlak bij elkaar gelegen bruggen over de rivier de Litani in het oosten van Libanon verwoest. Israël zegt dat de bruggen gebruikt worden voor het verplaatsen van wapens van de beweging Hezbollah.

De bruggen aan de rand van de plaats Sohmor lagen circa 40 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Beiroet. Israël probeert Hezbollah uit te schakelen en daarvoor het zuiden van Libanon beneden de Litani te bezetten. Een aantal Israëlische politici dringt erop aan dat de rivier de nieuwe noordgrens van Israël wordt.