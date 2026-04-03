Iran noemt IAEA partijdig door stilzwijgen over aanvallen

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 1:11
TEHERAN (ANP) - De Iraanse atoomenergieorganisatie (AEOI) vindt dat het VN-orgaan IAEA, het Internationaal Atoomenergieagentschap, zich partijdig opstelt door geen kritiek te hebben op luchtaanvallen op nucleaire installaties in Iran. "Het zwijgen van het IAEA over luchtaanvallen op complexen die vreedzame doeleinden dienen, is niet slechts nalatigheid, maar wijst duidelijk op medeplichtigheid met de daders."
Het IAEA maakt zich volgens Iran schuldig aan "een historische nalatigheid" en dat ondermijnt de geloofwaardigheid van de internationale organisatie. Iran heeft IAEA-chef Rafael Grossi hierover boze brieven geschreven. Teheran ziet Grossi en diens organisatie als een marionet van Israël en westerse mogendheden, met name de VS, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk.
Het IAEA kwam vorig jaar in juni met een resolutie waarin stond dat Iran in gebreke blijft en kort erna begon Israël met aanvallen op Iran. Volgens Teheran werd de verklaring van het IAEA als excuus gebruikt.
