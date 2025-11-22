ECONOMIE
Israël voert aanvallen uit 'tegen Hezbollah' in Libanon

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 17:55
anp221125099 1
BEIROET (ANP/AFP) - De Israëlische krijgsmacht zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op Hezbollah-doelen in Libanon. Volgens Libanese media heeft Israël een dorp op bijna twee kilometer van de grens met een drone bestookt. Elders in de grensstreek werd een auto gebombardeerd en is de inzittende gedood. Bij luchtaanvallen in de streek van Jezzine, ruim 30 kilometer ten zuidoosten van Beiroet, zijn meerdere gewonden gevallen volgens lokale media die spreken van vijftien aanvallen met raketten of drones in een half uur tijd.
Het Israëlische leger zegt lanceerinrichtingen en wapenopslagplaatsen van Hezbollah als doelwit te hebben aangevallen, in het zuiden en in de Bekaavallei in het oosten van het land. Daar ligt ook Jezzine. Die installaties schenden de wapenstilstandovereenkomst volgens Israël.
Hezbollah en Israël hebben een jaar geleden een wapenstilstand gesloten, maar Israël blijft vrijwel dagelijks aanvallen uitvoeren op Libanees grondgebied.
