Shorttracksters pakken goud op aflossing in Gdansk

GDANSK (ANP) - De Nederlandse shorttracksters hebben in het Poolse Gdansk bij de derde wedstrijd uit de World Tour de aflossing gewonnen. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Diede van Oorschot hielden de teams van de Verenigde Staten en Japan achter zich.

In de gewonnen halve finale had Zoë Deltrap nog geschaatst in plaats van Van Oorschot. De vrouwen waren bij de twee eerdere wedstrijden uit de World Tour dit seizoen als tweede en als vierde geëindigd.

Op de individuele nummers waren er geen finaleplaatsen voor Nederland. Xandra Velzeboer miste door een val een plaats in de A-finale op de 1000 meter en ging vervolgens in de B-finale nogmaals onderuit. De winst in de A-finale was voor de Belgische Hanne Desmet.

B-finale

Melle van 't Wout eindigde op de 500 meter als tweede achter de Turk Furkan Akar in de B-finale. De winst in de A-finale was voor de momenteel vrijwel onverslaanbare Canadees William Dandjinou.

De mannen slaagden erin de finale te bereiken op de aflossing. Jens van 't Wout, Kay Huisman, Friso Emons en Teun Boer wonnen hun halve finale voor Zuid-Korea. Zondag volgt de strijd om de medailles.