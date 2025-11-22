ECONOMIE
Dodental loopt op na Israëlische aanvallen op Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 17:48
anp221125098 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag zeker 21 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, meldt de Burgerbescherming. Er zouden vijf aanvallen hebben plaatsgevonden in het gebied, waaronder op een auto in Gaza-Stad waarbij vijf mensen zouden zijn omgekomen.
Israël zegt aanvallen uit te voeren op Hamas-doelen, nadat een schutter het vuur had geopend op militairen in het zuiden van de Gazastrook. Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu schrijft op X dat Hamas de wapenstilstand "opnieuw geschonden" heeft en dat Israël als reactie daarop "vijf hoge Hamas-terroristen" heeft uitgeschakeld. Een Hamas-functionaris verwierp de beschuldigingen en noemde het een "excuus om te doden".
