Israël zegt dat doden van Iraanse kopstukken doorgaat

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zegt voorlopig niet te stoppen met "de reeks liquidaties" van Iraanse bewindslieden. Israël doodde sinds het begin van de oorlog al meerdere kopstukken, met inlichtingenminister Esmail Khatib als laatste slachtoffer.

"In de laatste 24 uur zijn we doorgegaan met het uitschakelen van hoge functionarissen van het regime, moordenaars verantwoordelijk voor talloze terroristische operaties", zei legerwoordvoerder Effie Defrin in een televisietoespraak. "We zullen alle hoge functionarissen van het regime blijven opsporen. De reeks liquidaties zal niet stoppen."

De dood van Khatib kwam snel na die van Irans invloedrijke veiligheidschef Ali Larijani. Ook Basij-leider Gholamreza Soleimani werd dinsdag gedood bij een luchtaanval.