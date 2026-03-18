Israël zegt dat doden van Iraanse kopstukken doorgaat

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 21:09
JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zegt voorlopig niet te stoppen met "de reeks liquidaties" van Iraanse bewindslieden. Israël doodde sinds het begin van de oorlog al meerdere kopstukken, met inlichtingenminister Esmail Khatib als laatste slachtoffer.
"In de laatste 24 uur zijn we doorgegaan met het uitschakelen van hoge functionarissen van het regime, moordenaars verantwoordelijk voor talloze terroristische operaties", zei legerwoordvoerder Effie Defrin in een televisietoespraak. "We zullen alle hoge functionarissen van het regime blijven opsporen. De reeks liquidaties zal niet stoppen."
De dood van Khatib kwam snel na die van Irans invloedrijke veiligheidschef Ali Larijani. Ook Basij-leider Gholamreza Soleimani werd dinsdag gedood bij een luchtaanval.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1424698355

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

web17-trumpspeechms13-1160x768

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

gandr-collage

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

generated-image (2)

Ineens wil iedereen een elektrische auto

