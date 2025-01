Rechter oordeelt over drie weken over weerapp KNMI

DEN HAAG (ANP) - Het is de "wettelijke taak" van de Nederlandse staat en dus het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) om het weerbericht publiekelijk aan te bieden. En het is niet aan commerciële organisaties om zich "tot medewetgever te laten verheffen" en van het ministerie te verlangen dat voor de uitoefening van de bevoegdheden commerciële partijen goedkeuring moeten geven. Dat zeiden de advocaten van de Staat tijdens een kort geding dat donderdag diende en was aangespannen door de Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven (NVWB).

De branchevereniging had een kort geding aangespannen omdat zij meent dat het KNMI oneerlijk concurreert met hun eigen weerapp. De NVWB zocht nog toenadering tijdens de zitting, om er buiten de rechter alsnog samen uit te komen, maar dat lukte niet. De rechter gaf aan langer dan de gebruikelijke twee weken de tijd nodig te hebben om over het geschil te oordelen. De uitspraak volgt over drie weken.

Commerciële apps zoals Weeronline en Buienradar zijn afhankelijk van mensen die een betaald abonnement afsluiten of van de inkomsten van advertenties die op de site te zien zijn. Met de app van het KNMI, die door de overheid wordt gefinancierd, wordt de markt volgens de branchevereniging verstoord.

Het KNMI is verantwoordelijk voor een algemeen Nederlands weerbericht en het versturen van waarschuwingen bij extreem weer en calamiteiten. Daarbij hoort volgens de NVWB niet het maken van een app met lokale weersvoorspellingen en prognose radarbeelden.