Israëlisch kabinet vergadert op onbekende locatie voor veiligheid

JERUZALEM (ANP) - De vergadering van het Israëlische kabinet vindt maandag plaats op een onbekende locatie in plaats van in het kantoor van premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem. Dat meldt onder meer de Israëlische krant Haaretz. Als reden worden veiligheidsoverwegingen aangehaald.

Volgens de nieuwssite Ynet mogen de ministers hun adviseurs niet meenemen naar de vergadering maandag. Ook kunnen ze de vergadering niet gewapend bijwonen. Volgens de nieuwssite zullen ook toekomstige kabinetsvergaderingen plaatsvinden op wisselende locaties.

Mogelijk hebben de voorzorgsmaatregelen te maken met de Israëlische aanval op Iran in de nacht van vrijdag op zaterdag, en de angst voor een vergelding. Iets meer dan een week geleden werd de privévilla van Netanyahu in de kustplaats Caesarea geraakt door een drone uit Libanon.