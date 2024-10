Voor wie van griezelen houdt: horrorfilm Smile 2 wereldwijde hit

De horrorfilm Smile 2 trekt wereldwijd volle zalen. Het vervolg op de film Smile uit 2022 haalde volgens Amerikaanse media in tien dagen meer dan 83 miljoen dollar op. Daarmee heeft de film al drie keer het budget terugverdiend.

In Smile 2 wordt zangeres Skye Riley (Naomi Scott) belaagd door een demon die haar gek maakt. Volgens website Collider is het bijzonder dat deze horrorsequel het zo goed doet in de bioscopen. Tot nu toe deden de meeste genrefilms het dit jaar in de bioscopen niet zo goed.

Ook in Nederland was Smile 2 afgelopen week de best bezochte film in de bioscopen.