Israëlische functionarissen: VS wisten wel van aanval op gasveld

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft in aanloop naar de aanvallen op een belangrijk gasveld in Iran wel degelijk overlegd met de Verenigde Staten, zeggen drie anonieme Israëlische functionarissen tegen persbureau Reuters. President Donald Trump schreef op zijn socialemedianetwerk Truth Social dat de VS niet geïnformeerd waren.

"Israël heeft uit woede over wat er gebeurd is in het Midden-Oosten met geweld uitgehaald bij een belangrijke installatie genaamd het Zuid Pars-gasveld in Iran", schreef Trump. "De Verenigde Staten wisten niets van deze specifieke aanval en Qatar was op geen enkele manier betrokken, en wist ook niet dat dit stond te gebeuren."

De bronnen zeggen niet verbaasd te zijn over Trumps ontkenning. Toen enkele weken geleden brandstofdepots werden aangevallen in Iran, zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth ook dat die aanvallen "in dat specifieke geval" niet Amerikaans waren.

Terugslaan

Trump schreef op Truth Social dat Israël geen aanvallen meer zal uitvoeren op dit gasveld. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi waarschuwde donderdagmiddag dat zijn land anders hard zal terugslaan. Volgens hem heeft Iran "een fractie" van zijn kracht gebruikt. "De ENIGE reden voor terughoudendheid was respect voor het verzoek om de-escalatie. NUL terughoudendheid als onze infrastructuur opnieuw wordt getroffen."

Na de aanval op Zuid Pars viel Iran een gasveld in Qatar aan. Door de aanvallen steeg de Europese gasprijs donderdagochtend met 35 procent. Die is in de loop van de dag weer wat gedaald.