Bondgenoten willen zich verplichten Oekraïne te hulp te schieten

PARIJS (ANP/RTR) - De landen die Oekraïne na een mogelijk akkoord met Rusland willen blijven beschermen, willen vastleggen dat ze verplicht zijn bepaalde hulp te bieden. Dat staat in de ontwerpafspraken die de leiders van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen op hun top in Parijs hopen te maken, waar persbureau Reuters de hand op heeft gelegd. Oekraïne zou er zo op kunnen rekenen dat de bondgenoten te hulp schieten - en Rusland ook.

De landen van de coalitie, onder wie ook Nederland, zullen "bindende verplichtingen" aangaan om de vrede te herstellen als Rusland toch weer zou aanvallen, staat volgens Reuters in de voorgestelde slotverklaring. Demissionair premier Dick Schoof en een kleine dertig collega-leiders vergaderen daar dinsdagmiddag over. Landen kunnen bijvoorbeeld militaire, logistieke of diplomatieke steun toezeggen of hulp van hun inlichtingendiensten, stelt de verklaring. Ook zouden ze Rusland extra strafmaatregelen kunnen opleggen.