ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bondgenoten willen zich verplichten Oekraïne te hulp te schieten

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 13:08
anp060126138 1
PARIJS (ANP/RTR) - De landen die Oekraïne na een mogelijk akkoord met Rusland willen blijven beschermen, willen vastleggen dat ze verplicht zijn bepaalde hulp te bieden. Dat staat in de ontwerpafspraken die de leiders van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen op hun top in Parijs hopen te maken, waar persbureau Reuters de hand op heeft gelegd. Oekraïne zou er zo op kunnen rekenen dat de bondgenoten te hulp schieten - en Rusland ook.
De landen van de coalitie, onder wie ook Nederland, zullen "bindende verplichtingen" aangaan om de vrede te herstellen als Rusland toch weer zou aanvallen, staat volgens Reuters in de voorgestelde slotverklaring. Demissionair premier Dick Schoof en een kleine dertig collega-leiders vergaderen daar dinsdagmiddag over. Landen kunnen bijvoorbeeld militaire, logistieke of diplomatieke steun toezeggen of hulp van hun inlichtingendiensten, stelt de verklaring. Ook zouden ze Rusland extra strafmaatregelen kunnen opleggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading