Israëlische minister roept op nieuwe Hamasleider snel te doden

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz noemt de nieuwe Hamasleider Yahya Sinwar op X een "aartsterrorist" die zo snel mogelijk gedood zou moeten worden. Volgens Katz is zijn benoeming "opnieuw een dwingende reden om hem snel uit te schakelen en die verachtelijke organisatie van de aardbodem te vegen".

Sinwar is de opvolger van Ismail Haniyeh. Die werd vorige week gedood in Teheran. Israël heeft daar niet de verantwoordelijkheid voor opgeëist, maar Iran en Hamas zeggen dat Israël erachter zit.

Sinwar was al de militaire leider van Hamas in Gaza en waarnemers denken dat de onderhandelingen over een staakt-het-vuren niet makkelijker worden nu hij de politiek leider is geworden. Hij is een hardliner die door Israël wordt gezien als het brein achter de aanval op 7 oktober.