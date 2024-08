Veelbesproken Algerijnse boksster Khelif naar olympische finale

PARIJS (ANP/RTR) - Boksster Imane Khelif heeft bij de Olympische Spelen de finale bereikt in de klasse tot 66 kilogram. De veelbesproken Algerijnse was in de halve eindstrijd te sterk voor de Thaise Janjaem Suwannapheng. Khelif won na een unaniem puntenbesluit van de jury.

Khelif, die bij de Spelen is verwikkeld in een grote gendercontroverse, werd op een luidruchtig Roland Garros aangemoedigd. Veel mensen scandeerden haar naam.

Vorig jaar op het WK in New Delhi stelde de internationale boksbond IBA dat Khelif niet door een gendertest kwam omdat ze een, voor een vrouw, te hoge testosteronspiegel had. Daarop werd de Algerijnse gediskwalificeerd. De resultaten van de test zijn niet openbaar gemaakt.

Doordat het IOC de IBA vanwege een bestuurlijk schandaal niet meer erkent, organiseert het olympisch comité het olympisch bokstoernooi tegenwoordig zelf. Daardoor kan Khelif op de Spelen wel meedoen.

De zege van Khelif in de achtste finales van de Spelen op Angela Carini kreeg veel aandacht. De Italiaanse verliet de ring na 46 seconden in tranen en vond het geen eerlijk gevecht. Daarna begonnen veel mensen zich met de zaak te bemoeien, tot aan Giorgia Meloni, de premier van Italië, toe.

Khelif zal het vrijdag in de finale opnemen tegen Chen Nien-chin uit Taiwan of Yang Liu uit China.