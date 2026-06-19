Israëlische minister zegt dat heel Libanon moet branden

JERUZALEM (ANP/AFP) - De extreemrechtse Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir heeft gezegd dat "heel Libanon moet branden", nadat het leger had bericht dat er vier Israëlische militairen in dat land zijn gedood. Er vallen doden bij Israëlische aanvallen op de grond in Libanon, maar deze vier zijn de eerste gesneuvelde Israëlische militairen sinds Iran en de VS een voorlopig vredesakkoord tekenden op woensdag.

Ben-Gvir zei: "Met alle respect voor de Amerikanen, maar Israël moet de hele wereld duidelijk maken dat het bloed van onze zonen en de veiligheid van ons volk niet te koop zijn".

Israël heeft aan de aanvallen van de VS op Iran meegedaan en was volgens Amerikaanse bronnen aanjager van de oorlog. Rechtse kringen in Israël zijn boos dat president Donald Trump nu een deal met Iran heeft gesloten waar Teheran blij mee is en de overwinning claimt. Trump heeft ook de eis ingewilligd dat Libanon onderdeel is van de deal en er geen aanvallen op dat land mogen zijn.