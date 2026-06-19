Rijbewijs steeds duurder: kosten lopen op tot ruim €3.000, jongeren stellen het halen uit





Het halen van een rijbewijs in Nederland wordt voor veel mensen steeds minder vanzelfsprekend. De gemiddelde kosten liggen inmiddels tussen de €3.000 en €3.300, waardoor vooral jongeren hun rijbewijs vaker uitstellen. Dat blijkt uit recente berichtgeving en signalen vanuit de rijschoolbranche.

Kosten rijbewijs flink gestegen

Waar een rijbewijs enkele jaren geleden nog rond de €2.000 kostte, is de prijs inmiddels met meer dan 50 procent gestegen. Deze toename komt door een combinatie van factoren, waaronder inflatie, hogere brandstofprijzen en stijgende kosten voor rijscholen.

Ook de tarieven voor rijlessen zelf zijn omhoog gegaan. Rijscholen zien zich genoodzaakt deze kosten door te berekenen aan leerlingen, wat het totale prijskaartje verder opdrijft.

Lange wachttijden bij CBR

Een belangrijke oorzaak van de stijgende kosten zijn de aanhoudende problemen bij het CBR. Door een tekort aan examinatoren lopen wachttijden op, waardoor kandidaten langer moeten wachten op hun praktijkexamen.

Dit heeft directe gevolgen voor leerlingen: zij moeten vaak extra rijlessen nemen om hun vaardigheden op peil te houden. In sommige gevallen loopt het aantal lessen op van circa 30 naar meer dan 40, wat honderden euro’s extra kan kosten.

Jongeren stellen rijbewijs uit

Door de hoge kosten kiezen steeds meer jongeren ervoor om later te beginnen met rijlessen of het proces tijdelijk stop te zetten. Dit zogenoemde uitstelgedrag wordt versterkt door financiële onzekerheid en stijgende levensonderhoudskosten.

Vooral jongeren met een lager inkomen of zonder financiële steun van ouders worden hierdoor geraakt. Het rijbewijs dreigt daarmee minder toegankelijk te worden.

Gevolgen voor mobiliteit en werk

Het uitstellen van het rijbewijs kan gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en mobiliteit. In regio’s waar openbaar vervoer minder goed beschikbaar is, blijft een rijbewijs vaak essentieel voor werk.

Experts waarschuwen dat de combinatie van hoge kosten en structurele problemen bij het CBR de toegankelijkheid van autorijden verder onder druk zet.