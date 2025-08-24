Israëlische oppositieleider wil kabinet zonder extreemrechts

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische oppositieleider Benny Gantz heeft zaterdagavond een oproep gedaan aan premier Benjamin Netanyahu en de oppositieleiders Yair Lapid en Avigdor Lieberman om samen een tijdelijk kabinet te vormen. Zo'n regering zou zich moeten richten op de vrijlating van alle gijzelaars in Gaza en de extreemrechtse partijen buitenspel zetten.

De gijzelaars werden op 7 oktober 2023 ontvoerd tijdens de aanval van Hamas op Israël, die de huidige oorlog in Gaza ontketende. Netanyahu verloor in juli zijn absolute meerderheid in de Knesset na het vertrek van ultraorthodoxe partijen uit zijn coalitie. Daardoor is hij afhankelijk van zijn extreemrechtse bondgenoten, die elk akkoord over gijzelaars met Hamas afwijzen en de oorlog willen voortzetten tot de volledige vernietiging van Hamas.

"Het is tijd om een regering van gevangenenruil te vormen", zei Gantz, leider van de centrumrechtse Nationale Eenheidspartij. Volgens hem moet de focus liggen op de vrijlating van de circa vijftig gijzelaars die nog in Gaza worden vastgehouden, dood of levend.