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Israëlische parlementariërs willen dat Eisenkot gaat formeren

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP/DPA) - Het politieke blok van de Israëlische oppositiepoliticus Gadi Eisenkot heeft steun van een meerderheid in het parlement om te gaan onderhandelen over de formatie van een nieuwe regering. Donderdagavond trok een groep van ongeveer honderd betogers naar de residentie van de president om hem te vragen om Eisenkot opdracht te geven een regering te vormen, meldt de Israëlische nieuwssite Haaretz.
President Isaac Herzog praat op zijn residentie met een delegatie van het parlement over de formatie. Mede dankzij Arabische partijen willen nu 67 van de 120 leden van de Knesset dat Eisenkot het initiatief krijgt. De verwachting is dat Herzog daaraan gehoor geeft.
Of het Eisenkot daadwerkelijk gaat lukken om een kabinet te vormen, is nog de vraag. Twee beoogde partijen uit zijn blok hebben eerder gezegd dat ze niet met de Arabische partijen willen samenwerken.
Het blok van premier Benjamin Netanyahu haalde bij de verkiezingen van vorige week ook geen meerderheid.
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