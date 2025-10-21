ECONOMIE
Israëlische premier Netanyahu ontslaat veiligheidsadviseur

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 19:16
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn veiligheidsadviseur ontslagen. Volgens een statement van Tzachi Hanegbi liet Netanyahu aan hem weten een nieuw hoofd van de Nationale Veiligheidsraad aan te stellen. "Ik heb de premier bedankt voor het voorrecht een partner te mogen zijn in het vormgeven van het Israëlische buitenland- en veiligheidsbeleid in uitdagende jaren", schrijft Hanegbi.
De reden van zijn ontslag is niet duidelijk. In het statement roept Hanegbi op dat er een grondig onderzoek moet komen naar de fouten die zijn gemaakt in de aanloop naar "het bloedbad van 7 oktober" in 2023, "waar ik medeverantwoordelijk voor ben". Een aantal dagen voor de aanval van Hamas gaf hij nog aan geen agressie te verwachten van Hamas. "Dat was mijn fout", zei hij achteraf.
Verder bedankt Hanegbi de premier voor "het professionele gesprek dat we hebben gevoerd, zelfs in tijden van onenigheid".
