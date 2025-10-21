Renovatie Prinsenhof Delft kost 9 miljoen meer dan eerder begroot

DELFT (ANP) - De kosten voor de renovatie van Museum Prinsenhof in Delft vallen 9 miljoen euro hoger uit dan eerder begroot. Dat komt onder meer doordat bouwmaterialen en energie duurder zijn geworden en door "schaarste aan gespecialiseerd vakmanschap", meldt de gemeente.

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat de renovatiekosten zouden uitkomen op 38 miljoen euro, waarvan de gemeente Delft 18 miljoen zou betalen. De 9 miljoen komt bovenop die raming van 38 miljoen, licht een woordvoerder van de gemeente toe. Cultuur- en erfgoedwethouder Frank van Vliet spreekt van een aanzienlijke tegenvaller. "Maar stoppen of opnieuw beginnen zou juist duurder uitpakken en leiden tot vertraging", zegt hij. De gemeente zegt de extra kosten te financieren uit de algemene reserve.

Het Prinsenhof in de binnenstad van Delft, een voormalig klooster, is de plek waar Willem van Oranje in 1584 werd doodgeschoten door Balthasar Gerards. Kogelgaten in de muur van het museum herinneren daar nog aan. Het museum is sinds januari dicht voor de verbouwing.