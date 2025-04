Israëlische schrijvers roepen op tot einde oorlog

JERUZALEM (ANP) - Zo'n 350 Israëlische schrijvers hebben in een brief opgeroepen tot een einde aan de Gazaoorlog. Onder de ondertekenaars zijn bekende auteurs als David Grossman en Joshua Sobol, bericht nieuwssite Times of Israel.

In de brief staat dat de oorlog de levens in gevaar brengt van militairen en gijzelaars en in de Gazastrook voor onnoemelijk lijden zorgt onder burgers. Premier Benjamin Netanyahu krijgt het verwijt een diplomatieke oplossing om politieke en persoonlijke redenen te dwarsbomen.

Onder de ondertekenaars van de brief bevinden zich volgens de nieuwssite onder meer schrijvers, dichters en vertalers. Die zouden volgens de tekst in de meeste gevallen ook zelf in het leger hebben gediend.

Israël hervatte vorige maand de strijd in de Gazastrook na een bestand van enkele weken. Sindsdien zijn volgens de autoriteiten in de Gazastrook meer dan 1600 doden gevallen.