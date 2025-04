Israëlische militairen roepen op tot einde oorlog in Gaza

In een brief hebben 970 leden van de Israëlische luchtmacht, voornamelijk reservisten, maar ook piloten, opgeroepen om een einde te maken aan de oorlog in de Gazastrook. Dat schrijven Israëlische media, waaronder de liberale krant Haaretz.

De top van de luchtmacht is niet blij met de brief en heeft verschillende ondertekenaars ervan onder druk gezet zich terug te trekken, onder meer door met ontslag te dreigen. 25 personen distantieerden zich vervolgens van de brief, terwijl acht anderen uit verontwaardiging over de druk juist bij de briefschrijvers aansloten, aldus Haaretz.

De inhoud van de brief is niet openbaar gemaakt, maar volgens Israëlische media zeggen de leden van de luchtmacht dat de oorlog in Gaza politieke doeleinden dient in plaats van de veiligheid van Israël te verdedigen.