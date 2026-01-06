ECONOMIE
IT-storing NS zit in plansysteem, oorzaak nog onbekend

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 7:27
anp060126054 1
DEN HAAG (ANP) - De oorzaak van de IT-storing waarmee de NS dinsdagochtend kampt, is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder. De storing zit in het plansysteem voor treinen en personeel.
Met dat systeem worden conducteurs en machinisten aan de juiste treinen en dienstregeling gekoppeld. Normaal gesproken is het niet zo'n groot probleem als dat systeem er even uitligt, legt de woordvoerder uit, maar door alle verstoringen op het spoor dinsdagochtend moeten er continu medewerkers en diensten opnieuw worden ingepland en dat kan nu dus niet.
De NS weet hoe de belangrijkste onderdelen van de IT-storing kunnen worden hersteld, aldus de woordvoerder, en verwacht dat de eerste treinen vanaf 10.00 uur weer kunnen rijden. Op welke trajecten dat gaat zijn, is nog afwachten.
De verstoringen op het spoor hebben te maken met het winterse weer. De NS wilde afgelopen nacht eigenlijk een winterdienstregeling opstarten, maar door de IT-storing lukte dat niet. Op dit moment rijden er in het hele land geen NS-treinen.
