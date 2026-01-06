Geen onderwijs of tentamens Universiteit Utrecht om ov-problemen

UTRECHT (ANP) - Studenten van de Universiteit Utrecht (UU) krijgen dinsdag geen onderwijs op locatie. Ook zijn de tentamens geschrapt. Reden zijn de problemen met het openbaar vervoer in de regio.

Tot 10.00 uur laat regiovervoerder U-OV geen bussen rijden, omdat dit vanwege het winterweer niet veilig is. Pas als dit weer het geval is, wordt het busvervoer opgestart. De NS kan tot zeker 10.00 uur geen treinen laten rijden.

"Normaal gesproken gaan onderwijs en tentamens gewoon door bij code geel", legt rector magnificus van de UU Wilco Hazeleger uit. Veel studenten en medewerkers zijn echter afhankelijk van het openbaar vervoer om naar de universiteit te komen. "Om medewerkers en studenten rust en duidelijkheid te geven, hebben we besloten dat er de gehele dag geen onderwijs op locatie plaatsvindt, en ook tentamens vervallen." Ook is een aantal panden van de universiteit dinsdag gesloten.

Maandag ging het onderwijs aan de UU ook deels niet door vanwege het weer.