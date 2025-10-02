ECONOMIE
Italiaanse politie ontdekt nepwerken bij Dalí-tentoonstelling

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 4:51
ROME (ANP) - De Italiaanse politie voor kunsterfgoed heeft een inval gedaan bij een tentoonstelling en 21 werken in beslag genomen die werden toegeschreven aan de beroemde Spaanse surrealistische schilder Salvador Dalí. Aangenomen wordt dat het vervalsingen zijn.
Agenten namen wandtapijten, tekeningen, gravures en diverse objecten in beslag van de tentoonstelling 'Salvador Dalí: tussen kunst en mythe', die vorige week in de noordelijke stad Parma van start ging, aldus de politie. De politie was getipt door de Stichting Gala-Salvador Dalí, die "anomalieën" ontdekte toen de kunstwerken van januari tot juli in Rome te zien waren.
Een gespecialiseerde politie-eenheid die zich bezighoudt met gestolen of vervalste kunst doet nader onderzoek. Diezelfde eenheid ontdekte in 2024 een grootschalig pan-Europees netwerk dat vervalsingen maakte en verkocht van werk van onder anderen Banksy, Pablo Picasso, Andy Warhol en Dalí.
