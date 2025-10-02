ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental aardbeving Filipijnen loopt op tot boven 70

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 4:25
anp021025010 1
MANILLA (ANP) - Het dodental door een aardbeving met een kracht van 6.9 op de Filipijnen blijft stijgen. Er zijn volgens de autoriteiten op het eiland Cebu zeker 72 doden en 294 gewonden gevallen. Eerder waren 60 doden gemeld. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog worden vermist.
Het epicentrum van de beving op dinsdag zou zich voor de kust hebben bevonden. Volgens het Filipijnse seismologische instituut waren er meer dan 370 naschokken met een kracht tot 4.8.
De Filipijnen liggen op de zogenoemde Ring van Vuur, een gebied dat zich uitstrekt van Japan door Zuidoost-Azië en over het Pacifisch gebied waar regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. Er is geen technologie beschikbaar die kan voorspellen wanneer en waar ze gebeuren.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Loading