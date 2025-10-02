Dodental aardbeving Filipijnen loopt op tot boven 70

MANILLA (ANP) - Het dodental door een aardbeving met een kracht van 6.9 op de Filipijnen blijft stijgen. Er zijn volgens de autoriteiten op het eiland Cebu zeker 72 doden en 294 gewonden gevallen. Eerder waren 60 doden gemeld. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog worden vermist.

Het epicentrum van de beving op dinsdag zou zich voor de kust hebben bevonden. Volgens het Filipijnse seismologische instituut waren er meer dan 370 naschokken met een kracht tot 4.8.

De Filipijnen liggen op de zogenoemde Ring van Vuur, een gebied dat zich uitstrekt van Japan door Zuidoost-Azië en over het Pacifisch gebied waar regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. Er is geen technologie beschikbaar die kan voorspellen wanneer en waar ze gebeuren.