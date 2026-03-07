Italiaanse premier Meloni valt jeugdrechtbank aan

ROME (ANP) - Premier Giorgia Meloni heeft in felle bewoordingen de beslissing bekritiseerd van een Italiaanse jeugdrechtbank om een moeder bij haar drie kinderen weg te halen. Kinderen "behoren niet toe aan de staat, maar aan hun moeders en vaders", schreef de premier in een verklaring die op sociale media is gedeeld en waar persbureau ANSA uit citeert.

De affaire draait om het Australisch-Britse koppel Catherine Birmingham en Nathan Trevallion, dat voor een zelfvoorzienend bestaan koos in de bossen van de regio Abruzzen. De zaak houdt het land al maanden in zijn greep.

Vier maanden geleden werden de kinderen en hun moeder uit huis geplaatst, gescheiden van hun echtgenoot en vader. Vrijdag besloot de jeugdrechtbank van L'Aquila om de moeder bij ze weg te halen.