Tijdens de coronapandemie groeide intensivist Diederik Gommers uit tot de vriendelijke, uitleggerige arts waar half Nederland vertrouwen in had. In talkshows was hij de rustige tegenhanger van de Haagse politieke hectiek. Maar achter de schermen van de grootste intensive care van Nederland schetst nieuw onderzoek een heel ander beeld van zijn leiderschap.

Diederik is eentypisch alpha mannetje

Medewerkers van de ic van het Erasmus MC spreken tegenover NOS en Nieuwsuur van een verziekte werkcultuur en een heersende angst . Artsen en verpleegkundigen zouden zich geïntimideerd voelen, uit angst voor repercussies hun mond houden en zelfs met psychische klachten thuis komen te zitten​. De gegevens van NOS en Nieuwsuur zijn zo breed dat er zonder twijfel iets helemaal mis is. Diederik is een typisch alphamannetje

Angst voor Gommers in cijfers Onderzoekers van NOS en Nieuwsuur spraken 21 huidige en 5 voormalige ic-medewerkers van het Erasmus MC. Zestien van hen zeggen expliciet dat zij door de huidige werkcultuur geen melding maken van zorgelijke situaties. In minstens drie gevallen ontwikkelden medewerkers psychische klachten, zoals angst- en paniekaanvallen, die door behandelend psychologen zijn vastgelegd. De inspectie ontving de afgelopen jaren drie formele meldingen over de werkcultuur en onderzoekt nu of de patiëntveiligheid in het geding is.fok+2[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

Strafkamp en zwijgcultuur

Uit interne mails en documenten blijkt dat artsen die in ongenade vielen, door Gommers naar een gespecialiseerde thorax-ic werden overgeplaatst, door personeel omschreven als een „strafkamp”. Een intensivist die kritisch was geweest, mocht zijn expertise niet langer op andere afdelingen inzetten, hoewel collega’s daar juist om vroegen.

Verpleegkundigen beschrijven hoe tijdens corona herhaalde waarschuwingen over overbelasting en patiëntveiligheid werden weggewuifd. Toen een directielid het personeel neerzette als „rupsjes nooitgenoeg”, trokken veel medewerkers zich definitief terug uit het gesprek. Zestien van de 26 geïnterviewde (ex-)medewerkers zeggen dat zij om die reden geen melding meer maken van zorgelijke situaties.

Inspectie kijkt mee – en wij ook

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is inmiddels een formeel onderzoek gestart naar de werkcultuur op de ic van het Erasmus MC, dat onder leiding staat van Gommers. De inspectie kreeg drie meldingen en benadrukt dat een veilige werkcultuur een randvoorwaarde is voor veilige zorg.