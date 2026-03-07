The Economist: Donald Trump moet snel stoppen

De Economist heeft genoeg van Trumps oorlog en spreek zich duidelijk uit

Het blad stelt dat de gezamenlijke Amerikaanse-Israëlische operatie die leidde tot de moord op Irans hoogste leider Ali Khamenei weliswaar een groot militair succes was, maar politiek weinig richting heeft. Israël heeft een duidelijk doel (het uitschakelen van de Iraanse dreiging), terwijl de VS onder Trump wisselende en vage oorlogsdoelen communiceren. Operationeel domineren de VS en Israël: de Iraanse marine en luchtmacht zijn geneutraliseerd, raketcapaciteiten en wapenindustrie worden getroffen, en afweerwerken beschermen steden en bases. Politiek echter overleeft het Iraanse regime, escaleert het horizontaal via aanvallen op Golfstaten en via bondgenoten zoals Hezbollah, en probeert het de energie- en vrachtenmarkten te ontregelen. Dit vergroot regionale betrokkenheid (inclusief NAVO-luchtverdediging) en jaagt olie- en gasprijzen op, met risico’s voor de wereldeconomie.Binnen Iran dreigt onrust onder etnische minderheden; steun aan Koerdische opstandelingen kan contraproductief zijn en bredere regionale instabiliteit veroorzaken. Binnenlands in de VS ontbreekt draagvlak voor een langdurige oorlog, en hoge energieprijzen kunnen Trump aanzetten tot escalatie om een “duidelijke overwinning” te forceren—een riskante gok die mogelijk niet slaagt en de kosten verhoogt.De aanbeveling: beperk de oorlogsdoelen tot het verzwakken van Irans militaire capaciteiten en stop daarna. Hoewel dit het regime kan laten voortbestaan en de nucleaire dreiging kan aanwakkeren, is het beter vroeg een beperkte overwinning uit te roepen dan vast te lopen in een impopulaire, uitputtende oorlog. Het stuk bekritiseert Trumps impulsieve aanpak en pleit voor een coherente Amerikaanse strategie ten aanzien van Iran en de wereld. Voor het verder misloopt