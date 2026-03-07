Poetin staat vierkant achter Iran

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn ambtgenoot in Teheran, Masoud Pezeshkian, tijdens een telefoongesprek verzekerd van de solidariteit van Rusland.

Poetin zou hebben gepleit voor een snel einde aan de vijandelijkheden in het Midden-Oosten en informeerde Pezeshkian over zijn telefoongesprekken met de Arabische leiders van de Golfregio. Pezeshkian bedankte hem op zijn beurt voor de Russische solidariteit, aldus het Kremlin.

Rusland en Iran zijn vorig jaar een "strategisch partnerschap" aangegaan, dat onder meer militaire samenwerking en samenwerking op het gebied van wapenontwikkeling omvat. Het akkoord verplicht echter niet tot interventie als een van de landen wordt aangevallen.

Officieel grijpt Rusland niet in bij het conflict. Volgens mediaberichten heeft Moskou wel inlichtingen over militaire doelen aan Teheran verstrekt. Daarnaast is Rusland een wapenleverancier voor Iran.

De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, zei vrijdag dat de Verenigde Staten zich "geen zorgen maken" over de berichten dat Rusland inlichtingen verstrekt aan Iran.

In een interview met CBS zei hij: "We houden alles in de gaten." "Onze commandanten zijn overal van op de hoogte", vervolgde Hegseth. "We hebben de beste inlichtingen ter wereld. We weten wie met wie praat."