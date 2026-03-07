Johan Derksen weigert Nieuws van de Dag, Talpa boos

Johan Derksen heeft opnieuw een uitnodiging om aan te schuiven bij het Talpa-programma Nieuws van de Dag naast zich neergelegd, tot ergernis van de betrokken redactie en de zenderleiding.

‘Zes-uurgedoe’ en klacht bij directie

In Vandaag Inside vertelde Derksen dat hij “weer” was benaderd door “dat zes-uurgedoe, het Nieuws van de Dag”, met het verzoek om als duider aan tafel te komen zitten. “Wat denk je nou dan? Dat ik om zes uur daar ga zitten en dan weer hier?”, citeerde Derksen zichzelf aan tafel, tot hilariteit van collega Wilfred Genee.

Volgens Derksen is het niet bij een enkele poging gebleven. Al tijdens de afgelopen zomervakantie wees hij een vergelijkbare uitnodiging af. De redactie van Nieuws van de Dag zou daarop zelfs een klacht hebben ingediend bij de Talpa-directie, die vervolgens bij Derksen informeerde waarom hij niet in het programma wilde verschijnen.

‘Daar leen ik me niet voor’

In het telefoongesprek met de directie draaide Derksen naar eigen zeggen niet om de kern heen. Hij stelde dat Nieuws van de Dag “niet loopt” en dat men “ten einde raad” is als men hoopt dat “die gek uit Grolloo” het programma nog kan optillen. “Daar leen ik me niet voor”, aldus Derksen

Positie en kijkcijfers Nieuws van de Dag

Nieuws van de Dag is sinds begin 2025 het vroege-avond-actualiteitenprogramma van SBS6, onderdeel van Talpa Network. Rond 18.00 uur bespreekt presentator Thomas van Groningen met wisselende opiniemakers het nieuws van de dag, vaak in samenwerking met De Telegraaf

Na een kritische start groeiden de kijkcijfers in de loop van 2025 gestaag, met doorgaans ongeveer 300.000 tot 400.000 kijkers per werkdag. Op 1 januari 2026 noteerde het programma zelfs een record van 636.000 kijkers, waarmee het eerdere record van 533.000 kijkers uit de eerste uitzending werd gebroken

Talpa gaf in het najaar van 2025 aan tevreden te zijn over de ontwikkeling van Nieuws van de Dag en kondigde aan het programma in 2026 door te laten lopen. Daarmee geldt het in de vooravond als een belangrijke schakel in de SBS6‑programmering, tussen andere Talpa-titels als Hart van Nederland en Vandaag Inside.