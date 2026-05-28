Italië legt beslag op waardevolle bezittingen dode maffiabaas

ROME (ANP/AFP) - Italië legt beslag op meer dan 200 miljoen euro aan bezittingen van de overleden beruchte maffiabaas Matteo Messina Denaro. Hij was jarenlang de meest gezochte maffioso in Italië voor hij in 2023 werd gearresteerd en datzelfde jaar in de gevangenis overleed.

De bezittingen zijn volgens de Italiaanse politie sinds de jaren tachtig opgebouwd. Het zou onder meer gaan om activa in Andorra, de Kaaimaneilanden, Monaco en Italië. Drie mensen zijn bij de operatie gearresteerd.

Messina Denaro zou een van de bazen zijn geweest van de Cosa Nostra, zoals de Siciliaanse maffia zichzelf noemt. Hij werd veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op antimaffiarechters en dodelijke bomaanslagen in grote Italiaanse steden in de jaren negentig. Hij verdween in 1993 en is dertig jaar op de vlucht geweest. De maffiabaas werd uiteindelijk in 2023 opgepakt toen hij een privékliniek bezocht in Palermo. Hij had darmkanker.