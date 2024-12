Jansen verdedigt 'gebalanceerde' versoepeling uitstootvrije zones

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) verdedigt woensdag in een debat zijn plannen om de invoering van uitstootvrije zones enigszins te versoepelen. Die plannen noemde hij "afgewogen en gebalanceerd", en hij zei dat er niet meer in zit. "Hier zouden alle betrokken partijen zich in moeten kunnen vinden."

De staatssecretaris zit klem tussen de Tweede Kamer enerzijds en de transportbranche en gemeenten anderzijds. De Kamer wil meer tijd voor ondernemers die de komende jaren vanwege de zogeheten zero-emissiezones een reeks binnensteden niet meer in mogen. Jansen gaf busjes met emissieklasse 6 daarop een jaar extra uitstel tot 2029, en vroeg gemeenten om een jaar lang geen boetes uit te delen.

Transportorganisaties zoals Evofenedex, Bovag en RAI schreven begin deze week in een brief aan Jansen dat de aanpassingen hen "behoorlijk verrast" hebben. Ze vinden dat er een "oneerlijk concurrentieveld" ontstaat voor ondernemers die geld hebben gestoken in emissievrije busjes. Gemeenten willen de plannen doorzetten die ze jarenlang hebben voorbereid, en zijn vooralsnog niet akkoord gegaan met een langere periode zonder boetes.

Coalitiepartijen VVD, PVV en BBB vinden dat Jansens plannen niet ver genoeg gaan. Ze willen juist garanties dat ondernemers langer geen boetes krijgen. Jansen: "Het spijt me te concluderen dat ondernemers weinig kopen voor een verschil in inzicht tussen de Tweede Kamer en gemeenten."