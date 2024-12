FIFA vindt alsnog streamingsplatform voor bekritiseerd WK clubs

MIAMI (ANP/RTR/AFP) - Wereldvoetbalbond FIFA heeft een dag voor de loting van het WK voor clubs in Miami het Britse bedrijf DAZN gepresenteerd als officiële zendgemachtigde. Het streamingsplatform zal alle 63 wedstrijden van het toernooi gratis uitzenden, meldt de FIFA. Het WK voor clubs telt voor het eerst 32 deelnemers en wordt volgende zomer (15 juni - 13 juli) in de Verenigde Staten gehouden.

FIFA onderhandelde lang met Apple TV over de uitzendrechten, maar die deal liep stuk. In juli zag de bond zich genoodzaakt een aanbesteding te doen voor de mediarechten. In oktober riep voorzitter Javier Tebas van de Spaanse LaLiga FIFA-baas Gianni Infantino op het hele toernooi te schrappen. "U heeft de uitzendrechten niet verkocht, geen sponsordeals gesloten, dus schrap dit WK voor clubs. De spelers hebben het niet nodig."

Tebas verwoordde de aversie tegen het toernooi van met name Europese competities, die vinden dat de speelkalender overvol raakt. Spelersvakbond FIFPro diende in oktober samen met de overkoepelende European Leagues en de Spaanse LaLiga een klacht in bij de Europese Commissie tegen de FIFA om de te volle speelkalender. De partijen vinden dat de wereldvoetbalbond zijn machtspositie misbruikt. Toonaangevende spelers, onder wie Gouden Bal-winnaar Rodri en Virgil van Dijk, waarschuwden voor overbelasting en blessures door de vele wedstrijden.

De FIFA presenteerde verheugd DAZN als de partij die de exclusieve mediarechten heeft verworven. "Een baanbrekende deal", noemde de bond de overeenkomst, waar volgens naar verluidt 1 miljard dollar mee gemoeid is.