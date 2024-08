Japan roept op niet te hamsteren na aardbevingswaarschuwing

TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse autoriteiten dringen bij de bevolking aan geen grote voorraden in te slaan na een waarschuwing voor een mogelijke mega-aardbeving. Inwoners van een deel van het land kregen het advies voorbereidingen te treffen voor het geval dat.

Sommige supermarkten zeggen dat er een tekort is aan bepaalde producten en voeren aankoopbeperkingen in. Op de website van e-commercegigant Rakuten behoren mobiele toiletten, conserven en fleswater tot de meest gezochte producten. Dergelijke producten zijn ook populair bij andere verkopers, melden Japanse media.

De Japanse meteorologische dienst (JMA) waarschuwde donderdag voor het eerst voor een mogelijke "mega-aardbeving" in de Nankai-trog voor de kust, kort na een beving met een kracht van 7.1. Op deze locatie vonden in het verleden zeer verwoestende aardbevingen plaats. De regering schatte eerder de kans op de volgende grote beving in de komende dertig jaar op ongeveer 70 procent.

Vrijdag vond iets ten zuiden van Tokio een beving met een kracht van 5.3 plaats. Volgens veel seismologen had deze beving geen directe link met de Nankai-trog.