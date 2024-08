MOUNTAIN VIEW (ANP/RTR) - Voormalig topvrouw van YouTube Susan Wojcicki (56) is overleden aan kanker. Dit meldt de topman van Google, Sundar Pichai, zaterdag op X. Wojcicki was een van de prominentste vrouwen in de techsector.

Pichai zegt "ongelofelijk verdrietig" te zijn om haar overlijden, twee jaar nadat ze kanker kreeg. Wojcicki stopte vorig jaar bij YouTube en werkte daar negen jaar. Ze was ook een van de eerste werknemers van Google, de eigenaar van het videoplatform.