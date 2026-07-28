Japanse premier: gewonden en instortingen na zware aardbeving

KUMAMOTO (ANP/AFP) - Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de Japanse premier Sanae Takaichi. Ook zijn er meldingen van ingestorte gebouwen en branden.

"We zijn nog bezig de omvang van de gewonden en materiële schade in kaart te brengen", aldus Takaichi. Volgens haar zijn er ook wegen en bruggen beschadigd. Op beelden die rondgaan op sociale media zijn onder meer rookwolken te zien bij Kumamoto Castle, een toeristische trekpleister. Fuji News Network meldt dat er in de stad Uki op twee plekken brand is uitgebroken.

De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo. Dat is de Japanse aardbevingsschaal, waarop 7 de hoogste stap is. Hierbij is het volgens de Japanse meteorologische dienst (JMA) onmogelijk om te blijven staan en kunnen muren bezwijken. Er werd ook een tsunamiwaarschuwing afgegeven.

Volgens een regionale energiemaatschappij zitten ongeveer 45.000 huishoudens in de regio zonder stroom.