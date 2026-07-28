Halina Reijn gelauwerd met ere-Gouden Kalf

UTRECHT (ANP) - Regisseur en actrice Halina Reijn krijgt dit jaar het Gouden Kalf voor de Filmcultuur. De prijs gaat jaarlijks naar mensen of organisaties die zich "op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur".

Het Nederlands Film Festival prijst de succesvolle carrière die de 50-jarige Reijn heeft opgebouwd in de Verenigde Staten. Haar internationale ambitie en artistieke visie openen deuren voor de Nederlandse filmindustrie, stelt de raad van toezicht van het festival. "Halina heeft als regisseur een nieuwe standaard gezet en inspireert een nieuwe generatie filmmakers om authentieke keuzes te maken en artistieke risico's te nemen. Door het verleggen van haar grenzen bewijst ze dat originele, eigenzinnige verhalen wereldwijd een groot publiek kunnen aanspreken."

Voor Reijn voelt de prijs als "een hart onder de riem", reageert ze. "Het Nederlands Film Festival is voor mij altijd van grote betekenis geweest, zowel als acteur als maker. Dat Instinct, mijn eerste speelfilm, het festival mocht openen, was een ongelooflijke eer. Het is in mijn optiek belangrijk om de Nederlandse film uitbundig te blijven vieren en omarmen. Het raakt me heel erg om op deze manier erkenning te krijgen vanuit mijn eigen land."

Gala

Reijn won in het verleden al twee acteer-Kalveren: in 2007 voor haar rol in de miniserie De Prins en het Meisje en in 2020 met de tv-thriller Red Light. Ook vertolkte ze rollen in speelfilms zoals Ik omhels je met 1000 armen, Zwartboek en Isabelle en de internationale film Valkyrie met Tom Cruise. In 2019 maakte Reijn haar regiedebuut met Instinct, waarna de internationale films Bodies Bodies Bodies en Babygirl volgden.

Reijn krijgt het Gouden Kalf voor de Filmcultuur tijdens het Gouden Kalveren Gala op 2 oktober in Utrecht. Onder eerdere winnaars van de prijs zijn Will Koopman (2022), Monique van de Ven (2018), Willeke van Ammelrooy (2012), Rutger Hauer (2008) en Paul Verhoeven (1992).