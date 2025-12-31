ECONOMIE
Japanse vrouwelijke parlementsleden willen meer toiletten

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 11:33
anp311225101 1
TOKIO (ANP/AFP) - Bijna zestig vrouwelijke parlementsleden in Japan, onder wie premier Sanae Takaichi, hebben een petitie ingediend waarin ze pleiten voor meer toiletten in het parlementsgebouw. Bij de afgelopen verkiezingen is het aantal vrouwelijke politici flink gestegen, maar het aantal toiletten blijft in vergelijking ver achter.
Zo schrijven de parlementsleden dat er slechts een toilet met twee cabines in de buurt van de plenaire vergaderzaal ligt. Dit leidt tot lange rijen voordat de vergaderingen beginnen.
Het parlementsgebouw is gebouwd in 1936, bijna tien jaar voordat vrouwen stemrecht kregen. Als gevolg daarvan zijn er in het hele gebouw 12 herentoiletten te vinden, met in totaal 67 cabines, vergeleken met 9 damestoiletten met 22 cabines.
Bij de laatste verkiezingen in 2024 werden 73 vrouwen gekozen in het Lagerhuis met 465 zetels. In het Hogerhuis met 248 zetels zitten 74 vrouwen.
