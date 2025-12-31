ECONOMIE
Gladheid voorbij in westen en noorden

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 11:33
DE BILT (ANP) - De wegen in het westen en noorden van het land worden weer begaanbaar na de gladheid van woensdagochtend. In de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt nog wel code geel. De waarschuwing van het KNMI duurt vooralsnog tot het middaguur.
Eerder woensdag gold code geel in vrijwel het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied. Wegen, fietspaden, stoepen en bruggen waren glad. Daardoor ontstonden veel ongelukken.
De gladheid ontstaat doordat natte weggedeeltes bevriezen. In gebieden aan de kust kan het ook komen door lichte regen op een bevroren ondergrond.
