Je AOW is bruto lager dan het staatspensioen van een Belg of een Duitser. Toch heeft Nederland voor het vierde jaar op rij het beste pensioenstelsel ter wereld. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Bij de vergelijking van bedragen kijk je naar één laag van je pensioen . De ranglijst kijkt naar het hele huis.

Hoeveel staatspensioen je buren precies krijgen, lees je in ons stuk Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand. Daarin lieten we het aanvullend pensioen bewust buiten beschouwing. Juist dat aanvullend pensioen telt mee in de Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026, die op 20 oktober verscheen. Vakblad IPE meldde dezelfde dag dat Nederland opnieuw bovenaan staat.

Nederland haalt 85,8 punten

De index vergelijkt dit jaar 55 pensioenstelsels, die samen ongeveer 66 procent van de wereldbevolking dekken. Elk stelsel krijgt een score op drie onderdelen: de hoogte van de uitkering (40 procent), de houdbaarheid (35 procent) en de integriteit, oftewel toezicht en bescherming (25 procent). Volgens het CFA Institute gebruiken de onderzoekers daarvoor meer dan vijftig indicatoren.

Nederland scoort 85,8 punten. Volgens IPE is dat meer dan vorig jaar, toen het land met 85,4 punten ook al op één stond. Denemarken (84,1) en IJsland (84,0) volgen. Op één plek op de website van Mercer staat 85,5, maar het persbericht en het CFA Institute noemen allebei 85,8.

De AOW is maar één laag

Het rapport noemt het Nederlandse stelsel robuust, schrijft IndexBox. De AOW is daarin een betrouwbare bodem. Daarbovenop bouwen de meeste werknemers een pensioen op via hun werkgever. Bovendien helpt het grote vermogen dat pensioenfondsen beleggen om toekomstige uitkeringen veilig te stellen.

Dat zie je terug in de score voor de hoogte van de uitkering. Op dat onderdeel staat Nederland tweede van de wereld, na Koeweit en voor Frankrijk, blijkt uit het overzicht van Mercer. Je AOW alleen verklaart die plek dus niet. Het is de AOW samen met je aanvullend pensioen.

België en Duitsland krijgen een B

Onze buurlanden doen het op de hoogte van de uitkering helemaal niet slecht. Het verschil zit ergens anders. Dit zijn de scores uit het persbericht van Marsh en het CFA Institute:

Nederland (A): totaal 85,8, uitkering 87,7, houdbaarheid 82,6, integriteit 87,2

totaal 85,8, uitkering 87,7, houdbaarheid 82,6, integriteit 87,2 België (B): totaal 68,1, uitkering 81,1, houdbaarheid 41,2, integriteit 84,9

totaal 68,1, uitkering 81,1, houdbaarheid 41,2, integriteit 84,9 Duitsland (B): totaal 67,9, uitkering 79,8, houdbaarheid 47,2, integriteit 78,0

België zakte vergeleken met vorig jaar, toen het nog op 69,2 punten stond. Duitsland ging licht vooruit, van 67,8 naar 67,9.

Op houdbaarheid scoort Nederland twee keer zo hoog als België.

Bij de buren betaalt de werkende van nu

Die lage houdbaarheid heeft een duidelijke oorzaak. In België en Duitsland betalen werkenden met hun premies vooral de pensioenen van de huidige gepensioneerden. Dat geld wordt niet belegd voor hun eigen pensioen later, legt Euronews uit. Graham Pearce van Marsh zei tegen Euronews Business dat het aantal gepensioneerden per werkende in zulke stelsels de komende decennia flink zal stijgen.

Marsh en het CFA Institute zien dat in de hele index terug. Stelsels die gepensioneerden nu goede uitkeringen geven, kunnen dat niveau voor toekomstige generaties misschien niet volhouden, waarschuwen ze volgens IPE.

Systems that are delivering good outcomes for retirees today may not be able to sustain those levels for future generations - Marsh en CFA Institute, via IPE (origineel in het Engels)

Wat dat over tien jaar betekent

Een lage score betekent niet dat een Belgische of Duitse gepensioneerde morgen minder krijgt. Volgens Pearce hoeven jongere werkenden de komende tien tot twintig jaar niet per se op een minder royaal staatspensioen te rekenen. Wel moet er meer geld bij. Dat kan volgens hem via hogere belastingen of premies, of door mensen die dat willen en kunnen langer te laten werken.

In Duitsland wordt al aan een oplossing gewerkt. Bundesbank-president Joachim Nagel noemde de nieuwe private pensioenregeling, die begin 2027 start, in mei tegen Handelsblatt een belangrijke stap, meldt IndexBox. Volgens hem is die regeling alleen niet genoeg om het probleem op lange termijn op te lossen.

Nieuw: ook je pensioen op je 80e telt mee

Dit jaar is de rekenmethode aangepast. De index kijkt niet meer alleen naar hoeveel pensioen je krijgt op het moment dat je stopt met werken, maar ook naar wat je op je 80e nog ontvangt. Volgens finews telt het pensioen bij de start voor 75 procent mee en het pensioen op je 80e voor 25 procent. Zo weegt de index zwaarder mee of je pensioen zijn waarde houdt.

Ook Nederland heeft een aandachtspunt

Ook de Nederlandse score voor houdbaarheid ging volgens IPE iets omlaag, terwijl de scores voor uitkering en integriteit stegen. Het stelsel staat bovenaan terwijl het midden in een grote verbouwing zit: de overstap van een vooral collectieve regeling met een vaste uitkering naar meer individuele pensioenpotten. Volgens de opstellers houdt Nederland ondanks die hervorming de hoogste score.

Wat je nu kunt doen